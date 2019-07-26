Midsommer, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç'te yerel bir pagan kültünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. Kill List tarzı olan yapımın yönetmen koltuğunda Sundance ve South by Southwest film festivallerinde boy gösteren ve eleştirmenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan "Ayin"in yönetmeni Ari Aster oturuyor. Filmin başrollerinde Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh, Detroit'in yıldızları Jack Reynor ve Will Poulter'a ek olarak William Jackson Harper yer alıyor.