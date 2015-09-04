Robinson Crusoe ve Cuma
- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Issız adadaki Robinson Crusoe ve Cuma, ada sahiline yanaşan bir gemi görürler. Bu gemiden Viktor isminde bir adam iner. Viktor, gemisine doldurduğu hayvanlarıyla yaşayabileceği yeni bir dünyanın arayışına girmiştir. Üstelik bu adaya yalnız da gelmemiştir. Biri öz, biri evlatlık iki güzel kızı da onunla birlikte bu seyahate çıkmışlardır. Robinson ve Cuma bu konuklarını memnuniyetle adalarına kabul ederler ve yaşamları renklenir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Hayatımda izlediğim en iğrenç filmeler kategorisinde ikinci sırada paranıza yazık gitmeyin
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Gereksiz türk filmlerinden biri daha ewlilik programını izleyin daha iyi )
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bos vakit filmi...bol kufur iceriyor .
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zaman kaybıydı, fragman güzel film tırt
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Karikaturlerini okuyanlar zaten kufur olacagini bilirler. Ben filmden sıkılmadim ortalama bir film olmus. Bu ara guzel film kisirliginda bos vaktinizi doldurabilirsiniz.