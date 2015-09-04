Issız adadaki Robinson Crusoe ve Cuma, ada sahiline yanaşan bir gemi görürler. Bu gemiden Viktor isminde bir adam iner. Viktor, gemisine doldurduğu hayvanlarıyla yaşayabileceği yeni bir dünyanın arayışına girmiştir. Üstelik bu adaya yalnız da gelmemiştir. Biri öz, biri evlatlık iki güzel kızı da onunla birlikte bu seyahate çıkmışlardır. Robinson ve Cuma bu konuklarını memnuniyetle adalarına kabul ederler ve yaşamları renklenir.