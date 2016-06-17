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Robinson Crusoe

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Robinson Crusoe
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kahraman kaşif Robinson Crusoe, gemisi batınca tek başına bir adaya düşer. Fakat adada pek çok hayvan türü yaşamaktadır; yani Robinson aslında pek de "tek başına" değildir. Bu adada yaşayan ve daha önce hiç insanla karşılaşmamış olan hayvanlar için ise bu ilginç tür -yani insan- karada yürüyen bir deniz canavarıdır. Robinson kendine yeni bir hayat kurarken adanın sakinleriyle güzel bir dostluk kuracaktır. Ve dünyanın en meşhur, en sevilen hikayesini bu kez keyifli ve eğlenceli bir başka açıdan, hayvanların gözünden izlemeye başlarız.

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