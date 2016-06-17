Kahraman kaşif Robinson Crusoe, gemisi batınca tek başına bir adaya düşer. Fakat adada pek çok hayvan türü yaşamaktadır; yani Robinson aslında pek de "tek başına" değildir. Bu adada yaşayan ve daha önce hiç insanla karşılaşmamış olan hayvanlar için ise bu ilginç tür -yani insan- karada yürüyen bir deniz canavarıdır. Robinson kendine yeni bir hayat kurarken adanın sakinleriyle güzel bir dostluk kuracaktır. Ve dünyanın en meşhur, en sevilen hikayesini bu kez keyifli ve eğlenceli bir başka açıdan, hayvanların gözünden izlemeye başlarız.