RoboCop
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yıl 2028’dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit’teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar. OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hala adalet için savaşan bir insan vardır.
Galeri
Yorumlar
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Bilim kurgu ve aksiyon severlerin begenecegi bir film sahsen ben begendim
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Eski robocop a bakildiginda hayal kirikligi sinema da o kadar para verip izlemeye gerek yok bence
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Aksiyon sahneleri yetersiz ama gene de 10 üzerinden 7 puanı alır.3D yapılmaması ayrı bir hayal kırıklığı ama konu akıyor.Sıkılmadan izlenilecek bir film...
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Daha sürükleyici olabilirdi.daha gerçekçi insancıl robocop olduğunu bu filmde gösterip sonraki filmlere saklamışlar gibi daha iyi filmi.
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Bence hiç sıkılmadan izlenicek süper bi filmdi son aksiyon sahnesi çok heyecanlıydı gerçekten ama biraz daha etkileyici ve efsane film yapmaları gerek 2.bölüm