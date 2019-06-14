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Rocketman

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Rocketman
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Filmin Konusu

Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü “Kingsman” serisiyle tanınan genç oyuncu Taron Egerton üstleniyor. Filmde Bernie Taupin'i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırırken, Elton John'un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Game of Thrones'un merhum Robb Stark'ı Richard Madden bulunuyor. Elton John'un annesine ise “Jurassic World” serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard hayat veriyor.

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