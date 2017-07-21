Rock'n Roll

43 yaşındaki Guillaume Canet, bir erkeğin isteyeceği her şeye sahiptir. Ancak bir gün, sette çekimler sırasında, birlikte çalıştığı güzeller güzeli yirmili yaşlardaki aktris kendisine artık kadınların gözünde eskisi kadar tehlikeli ve çekici bir erkek olmadığını söyler. Aslına bakılırsa, Guillaume hiçbir zaman öyle biri olmamıştır ama bunu birinin ağzından duymak onu yaralar. Guillaume'u asıl can evinden vuransa, "EN SEKSİ" aktörler listesinden düşmesi olur. Guillaume'un Marion, oğulları, binicilik sevdası ve şehrin dışındaki evlerindeki yaşam tarzı ona ağırbaşlı, beyefendi bir imaj katmıştır. Bir şeyleri hem de hemen değiştirmesi gerektiğini düşünen Guillaume, sevdiklerinin tüm itirazlarına rağmen hem dış görünüş olarak hem de yaşam şekli olarak yepyeni bir tarzı benimser.