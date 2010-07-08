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RODS: The Smoking Gun Evidence!
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : ABD, Kanada
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Dağıtıcı :The Joseph Martin Company, Ultimate Dinosaur Produ
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