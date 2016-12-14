Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: A Star Wars Story
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :133 dk.
Filmin Konusu
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in yeni ara dönem filmlerinden ilki. Bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatıyor.
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Yorumlar
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Çok başarılı buldum. Bazı sahneler zorlama olmuş olsa da "A New Hope" a güzel bağlanmış. 8
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Yıldız savaşları konsepti filmin sonunda vardı. %80-90\'u normal film. Tiryakilerin bilgisine. Yıldız Savaşları adını paraya çevirmek için gibi. Film olarak güzel ama Yıldız Savaşları tadında değil
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sinemadan soguttu beni uykum geldi bayila bayila izledim zorla para verdim diye ayrica o kadar kliseydiki.. star wars filmlerini zaten begenemezdim bu iyice soguttu beni dahada star wars a gitmem zaten zamaniniza yazik paraniza yazik bilim kurgu severim ama resmen film cekmis olalalim adi nede olsa star wars olacak satariz biz bunu diye klise seneryo sacma dovus sahneleri cekmisler
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Bekledigmden daha iyi cikti. 8 puan.
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süper bi film