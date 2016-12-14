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Sinema>Film Arşiv >  Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi - Rogue One: A Star Wars Story
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Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: A Star Wars Story

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in yeni ara dönem filmlerinden ilki. Bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Çok başarılı buldum. Bazı sahneler zorlama olmuş olsa da "A New Hope" a güzel bağlanmış. 8

  • Yıldız savaşları konsepti filmin sonunda vardı. %80-90\'u normal film. Tiryakilerin bilgisine. Yıldız Savaşları adını paraya çevirmek için gibi. Film olarak güzel ama Yıldız Savaşları tadında değil

  • sinemadan soguttu beni uykum geldi bayila bayila izledim zorla para verdim diye ayrica o kadar kliseydiki.. star wars filmlerini zaten begenemezdim bu iyice soguttu beni dahada star wars a gitmem zaten zamaniniza yazik paraniza yazik bilim kurgu severim ama resmen film cekmis olalalim adi nede olsa star wars olacak satariz biz bunu diye klise seneryo sacma dovus sahneleri cekmisler

  • Bekledigmden daha iyi cikti. 8 puan.

  • süper bi film

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Oyuncular ve ekip

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