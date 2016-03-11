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Sinema>Film Arşiv >  Roma'da Aşk Başkadır - All Roads Lead To Rome
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Roma'da Aşk Başkadır

All Roads Lead To Rome

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Fragmanlar


Roma'da Aşk Başkadır
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

New York’lu bekar anne Maggie, sorunlu kızı Summer’la baş başa vakit geçirmek için İtalya tatiline çıkmaya karar verir. Gençlik yıllarını geçirdiği Toskana’ya vardıklarında ilk aşkı Luca’yla karşılaşan Maggie, Luca’nın evli olmadığını öğrenince heyecanlanır. Luca’nın çılgın annesi Carmen Roma’daki sevgilisiyle gizlice evlenme planları yaparken, bu tatile zorunlu olarak gelen Summer ise bir an önce New York’a dönmek istemektedir. İkisi işbirliği yaparak gizlice Roma’ya kaçar. Maggie ve Luca da onları aramak üzere Roma’ya doğru yollara düşer.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Tatli bi film...

  • 80 yasindaki nene ile 16 yasindaki kizin italyadan romaya 80 lik nenenin nikahina yetistirme kacisi ve kacanlarin pesinden onlari bulmaya calisan eski iki asik kizin annesi nenenin oglu adeta kacani kovalama bulma filmi olmus yinede farkli etkiliyici olmus iyi seyirler 10 uzerinden 6 eder. y.kilicarslan

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