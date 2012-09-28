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Roma'ya Sevgilerle

To Rome with Love

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Roma'ya Sevgilerle
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Filmdeki hikâyeler, ezelden beri devam eden aşk arayışını farklı şekillerde anlatıyor. Set olarak Roma’nın sayısız köşesini seçen Woody Allen, filmin her ayrıntısı gibi tüm şarkıları da kendisi seçerek hem geçmişi, hem günümüzü yansıtıyor. Filmin karakterleri, aryalar eşliğinde Roma sokaklarında aşkı bulan sayısız insandan sadece bir kaç tanesi.

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Yorumlar

  • Filmden çıkınca Romaya yürüyerek gitmeye kalkan tek ben değilimdir eminim. Filme dair pek bişey hatırlamıyorum ama Roma OLAĞANÜSTÜ!!!!!!!!!!!!!!

  • Filmi sonunda görebildim beklediğim kadar muhteşem değildi, Roma sahnelerine diyecek birşeyim yok

  • vicky cristina barcelona, midnight in paris kadar iyi olucaksa kesin izlemek lazım, fena gözükmüyo, adam avrupa turnesine çıkmış gibi sırada istanbul olsa bari

  • ne tuhaf kadro böle sosyal networkteki cocuk ne alaka

  • Hiç sevmiyorum bu adamı filmlerinde görünmek zorundamı acaba ama film iyi gibi

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Oyuncular ve ekip

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