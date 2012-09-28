Roma'ya Sevgilerle

Filmdeki hikâyeler, ezelden beri devam eden aşk arayışını farklı şekillerde anlatıyor. Set olarak Roma’nın sayısız köşesini seçen Woody Allen, filmin her ayrıntısı gibi tüm şarkıları da kendisi seçerek hem geçmişi, hem günümüzü yansıtıyor. Filmin karakterleri, aryalar eşliğinde Roma sokaklarında aşkı bulan sayısız insandan sadece bir kaç tanesi.