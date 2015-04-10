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Rosewater
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :103 dk.
Filmin Konusu
Londra’da yaşayan muhabir Maziar Bahari, İran’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için en fazla bir hafta sürecek bir görev nedeniyle İran’a gider. Ancak İran’a ayak bastığında işler beklediği gibi gitmez. Mazhar Bahari, kendini ülkenin en ürkütücü hapishanesinde, uzun saatler süren sorgu seanslarında bulacak, üç aydan fazla süren bu işkence süresince kaderi, sadece kokusundan tanıdığı bir adamın, Rosewater’ın ellerinde olacaktır.
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