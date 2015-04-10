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Rosewater

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Fragmanlar


Rosewater
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Londra’da yaşayan muhabir Maziar Bahari, İran’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için en fazla bir hafta sürecek bir görev nedeniyle İran’a gider. Ancak İran’a ayak bastığında işler beklediği gibi gitmez. Mazhar Bahari, kendini ülkenin en ürkütücü hapishanesinde, uzun saatler süren sorgu seanslarında bulacak, üç aydan fazla süren bu işkence süresince kaderi, sadece kokusundan tanıdığı bir adamın, Rosewater’ın ellerinde olacaktır.


Filmin Eleştrisi




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