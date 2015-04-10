Londra’da yaşayan muhabir Maziar Bahari, İran’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için en fazla bir hafta sürecek bir görev nedeniyle İran’a gider. Ancak İran’a ayak bastığında işler beklediği gibi gitmez. Mazhar Bahari, kendini ülkenin en ürkütücü hapishanesinde, uzun saatler süren sorgu seanslarında bulacak, üç aydan fazla süren bu işkence süresince kaderi, sadece kokusundan tanıdığı bir adamın, Rosewater’ın ellerinde olacaktır.