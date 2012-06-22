Ruh Eşim, biri 1960′ta, diğeri günümüzde geçen ama birbirine paralel ilerleyen iki farklı olay örgüsünü izliyor.

Birinci öyküde 1960′ların Paris’inde bekâr bir anne olan Jacqueline, Down Sendromlu oğlu için her şeyi feda etmeyi göze alırken diğer öyküde ise Montreal’de eşinden olaylı ve tatsız bir şekilde boşanan ünlü bir DJ’yi konu alınıyor.