Ruh Eşim
Café de Flore
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :22 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Ruh Eşim, biri 1960′ta, diğeri günümüzde geçen ama birbirine paralel ilerleyen iki farklı olay örgüsünü izliyor.
Birinci öyküde 1960′ların Paris’inde bekâr bir anne olan Jacqueline, Down Sendromlu oğlu için her şeyi feda etmeyi göze alırken diğer öyküde ise Montreal’de eşinden olaylı ve tatsız bir şekilde boşanan ünlü bir DJ’yi konu alınıyor.
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Yorumlar
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aile içi sorunlar, bu sorunların çocuklar üzerindeki etkisi, uyuşturucu bağımlılığı, down sendromu, toplumdaki sınıf farklılıkları... ve bunun gibi günümüz problemlerinden bir çoğunu aynı anda ele almış ve çuvallamış bir film bence. Bunların tamamını aynı film içinde mükemmel bir şekilde anlatmanın olanağı yok zaten.Filmde en çok dikkat çeken nokta; down sendromlu çocuklar. Filmin bu kısmında oynayan oyuncuların tamamı oyunculuğun hakkını vermiş, çocuklar bile. Çok etkilendiğim sahneler oldu ama sonu kesinlikle uygun değildi, o durumdaki bir insanın yapacağı şey değildi o.Filmin günümüzde geçen kısmı çok başarısızdı bana kalırsa. Flashbackler fazla abartılıydı, izleyenin konuyu kaçırmasına sebep oluyordu.Bütün bu olumsuzluklara rağmen, hani bazı filmlerde olur ya; fotoğraf karelerini birleştirip hareketlendirmişsin hissi verir. Bu filmde de fotoğraf karesi olarak çok değerli olabilecek kareler vardı.Sonuç olarak; çok büyük beklentilerle başlamadığınız takdirde, keyifle izleyebileceğiniz bir film.
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Şiddetle tavsiye ediyorum.. Remember Me hastalarına..
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Bu bir adamla bir kadın arasındaki aşk hikayesi. Bir anne ile oğlunun arasındaki sevgi bağı. Aşk fantastik ve mistik bir kapıdan bakan film birbirine paralel iki hikaye üzerinden ilerliyor. Bir hikayede 1960'lara giderken, ikincisinde günümüzden devam ediyor.C.R.A.Z.Y. filmiyle dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Fransız yönetmen Jean-Marc Vallée'in son filmi, 2011 Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyeri yaptıktan sonra TIME eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılandı.Filmin başrollerini Vanessa Paradis, Kevin Parent ve Hélène Florent paylaşıyor...
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Beğendim, mistik konulara ilgisi olan kişilerin güzel bulacağı bir film...
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ncelikle bu filmi seyrettikten sonra söylenebilecek iki şey var 1- Bu ne kardeşim hiç bir şey anlamadım? yada 2-Bu ne yaa, son zamanlarda seyrettiğim en iyi film...Bunun sebebine gelince. 2 saatlik film boyunca iki ayrı ailenin 1969 ve 2011 yılında yaşadıklarını seyrediyoruz ve birbirinden bağımsız gibi görünen bu iki hayatı yönetmen nasıl bağdaştıracak derken son 20 dakika kala düğüm çözülüyor. İşte bu "düğüm" kimilerine göre mistik kimilerine göre saçma olarak nitelendirlebilir. Ben ikinci görüşü savunanlardanım :)) Oyunculuklar zaten süper, özellikle down sendromlu çocukların performansı ve tabiki filme ismini veren "Cafe de Flore" şarkısının güzelliği... Hiç sıkılmadan seyredeceğiniz ve anladığınız taktirde de çok beğeneceğiniz bir film olacağından şüphem yok...10/8