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Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2

Insidious: Chapter 2

2 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2′de (Insidious: Chapter 2), hayaletlerin musallat olduğu bir aile, kendilerini tehlikeli bir şekilde ruhlar dünyasına bağlayan, dehşet verici bir sırrı açığa çıkarma mücadelesi veriyor.

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Yorumlar

  • Süper bir film tavsiye ederim

  • Arkadaşlar ilkini izlemeden izlemeyin kafa karışır.Ama ilkini izleyenler zaten izleyecektir şayet ilki kadar iyimi derseniz hayır ama buda gayet başarılı 1. serisi 10 üzerinden 8.5 bu 10üzerinden 7 iyi seyirler.

  • Korku filmlerini sevenler ve izleyenlerin kacirmamasi gereken bir film.Ses ve gorsel efekler cok basarili. Gece saatlerinde karanlik bir ambiansta izlendiginde korkudan bir eliniz daima kumandada olacaktir sizi temin ederim

  • korku filmi sevenler bu filme bayılır.

  • sonunda ya adam gibi bi film gördüm

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Oyuncular ve ekip

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