Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2
Insidious: Chapter 2
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2′de (Insidious: Chapter 2), hayaletlerin musallat olduğu bir aile, kendilerini tehlikeli bir şekilde ruhlar dünyasına bağlayan, dehşet verici bir sırrı açığa çıkarma mücadelesi veriyor.
Galeri
Yorumlar
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Süper bir film tavsiye ederim
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Arkadaşlar ilkini izlemeden izlemeyin kafa karışır.Ama ilkini izleyenler zaten izleyecektir şayet ilki kadar iyimi derseniz hayır ama buda gayet başarılı 1. serisi 10 üzerinden 8.5 bu 10üzerinden 7 iyi seyirler.
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Korku filmlerini sevenler ve izleyenlerin kacirmamasi gereken bir film.Ses ve gorsel efekler cok basarili. Gece saatlerinde karanlik bir ambiansta izlendiginde korkudan bir eliniz daima kumandada olacaktir sizi temin ederim
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korku filmi sevenler bu filme bayılır.
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sonunda ya adam gibi bi film gördüm