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Ruhlar Bölgesi Bölüm 3

Insidious: Chapter 3

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ruhlar Bölgesi Bölüm 3
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç kız Quinn, merhum annesinin kendisiyle temasa geçmeye çalıştığını hisseder ve yetenekli bir medyum arar. Bulduğu kişi Elise’dir. Bir kaza Quinn’i evde dinlenmeye mecbur bırakınca, babası Sean aileyi bir arada tutma mücadelesi verir. Daha sonra, Quinn yatak odasında bir doğaüstü varlığın saldırısına uğrar. Sean yardım etmesi için Elise’e ricada bulunur.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • İmdb puanına aldandım ve gittim. Hayal kırıklığı. Korku kategorisinde olmasına rağmen, korkutmadı diyebiliriz. Film arasına kadar -tahmini ilk 55 dakika- çok ama çok durağandı. Aradan sonra sayılı sahnede korkutmayı başardı. Ama dediğim gibi sayılı. Sonlara doğru duygusallık ön planda.. Devam filminin gelme olasılığı %97 diyebiliriz. 10 üzerinden 7 puanı hak etmiyor.

  • Bekledigim gibi cikmadi bence on uzerinden 5 eder. Diger seriler daga iyiydi.

  • İlk seansina gittim. İzlenilebilir

  • ruhlar bolgesi bolum 2 guzeldi ama bu gercekten cok kotu olmus ztn seri uzarsa kalite duser bilirsiniz

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Oyuncular ve ekip

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