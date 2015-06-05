Ruhlar Bölgesi Bölüm 3

Genç kız Quinn, merhum annesinin kendisiyle temasa geçmeye çalıştığını hisseder ve yetenekli bir medyum arar. Bulduğu kişi Elise’dir. Bir kaza Quinn’i evde dinlenmeye mecbur bırakınca, babası Sean aileyi bir arada tutma mücadelesi verir. Daha sonra, Quinn yatak odasında bir doğaüstü varlığın saldırısına uğrar. Sean yardım etmesi için Elise’e ricada bulunur.