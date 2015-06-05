Ruhlar Bölgesi Bölüm 3
Insidious: Chapter 3
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :5 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :5 dk.
Filmin Konusu
Genç kız Quinn, merhum annesinin kendisiyle temasa geçmeye çalıştığını hisseder ve yetenekli bir medyum arar. Bulduğu kişi Elise’dir. Bir kaza Quinn’i evde dinlenmeye mecbur bırakınca, babası Sean aileyi bir arada tutma mücadelesi verir. Daha sonra, Quinn yatak odasında bir doğaüstü varlığın saldırısına uğrar. Sean yardım etmesi için Elise’e ricada bulunur.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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İmdb puanına aldandım ve gittim. Hayal kırıklığı. Korku kategorisinde olmasına rağmen, korkutmadı diyebiliriz. Film arasına kadar -tahmini ilk 55 dakika- çok ama çok durağandı. Aradan sonra sayılı sahnede korkutmayı başardı. Ama dediğim gibi sayılı. Sonlara doğru duygusallık ön planda.. Devam filminin gelme olasılığı %97 diyebiliriz. 10 üzerinden 7 puanı hak etmiyor.
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Bekledigim gibi cikmadi bence on uzerinden 5 eder. Diger seriler daga iyiydi.
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İlk seansina gittim. İzlenilebilir
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ruhlar bolgesi bolum 2 guzeldi ama bu gercekten cok kotu olmus ztn seri uzarsa kalite duser bilirsiniz