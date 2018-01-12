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Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
Insidious: The Last Key
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Ocak 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
"Ruhlar Bölgesi" üçlemesinde büyük ilgi gören yaratıcı ekip "Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar" filmi ile geri dönüyor. Bu korku dolu filmde, Lin Shaye, ünlü Ruhbilimci Elise Rainier olarak en korkunç ve kişisel ruh avıyla yüzleşerek çocukluğunun geçtiği eve dönüyor ve yıllar önce yaşanan kabuslar yeniden canlanıyor.
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