Genç bir Amerikalı çift olan Julie ve Jim, fotoğraf çekmek için Tayland'a macera dolu bir seyahat planlarlar. Çok güzel başlayan tatilleri Jim'in Julie'ye evlenme teklifi etmesiyle daha da güzelleşir. Şehri karış karış gezen aşıklar, İngiliz bir rehber eşliğinde ruhlar evi olarak bilinen, içinde birçok küçük tapınağın bulunduğu kırsal bir alana giderler. Burada farkında olmadan şeytani bir gücü uyandıran Julie'yi kötü ruhlar rahatsız etmeye başlar. Giderek artan bu bela karşısında Julie'nin ruhlar dünyasında ebediyen hapsolmaması için, Jim'in bu laneti ortadan kaldırmanın bir yolunu bulması gerekecektir.