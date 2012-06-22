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Ruhlar Oteli
The Innkeepers
2 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 5.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
Hayaletli olduğuna dair nam salmış ve yüz senedir hizmet vermekte olan Yankee Pedlar Inn Oteli kapanmak üzeredir.
Otelin son günlerinde iki genç çalışanı Claire ve Luke, otelin sırlarını açığa çıkarmak için doğaüstü olaylara dair kanıt aramaya başlarlar. Ancak asıl soru şudur: Onlar mı aradıkları şeyi önce bulacak, yoksa aradıkları şey mi onları önce bulacak?
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Yorumlar
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güzel filmdi tebrikler..
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Oldukça kötü bir film. Sadece zaman kaybı...
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izlediğim en kötü filmlerden biriydi
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gerçektende başarısız bir film :)
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zaman kaybı..............
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