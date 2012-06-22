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Ruhlar Oteli

The Innkeepers

2 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ruhlar Oteli
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hayaletli olduğuna dair nam salmış ve yüz senedir hizmet vermekte olan Yankee Pedlar Inn Oteli kapanmak üzeredir.


Otelin son günlerinde iki genç çalışanı Claire ve Luke, otelin sırlarını açığa çıkarmak için doğaüstü olaylara dair kanıt aramaya başlarlar. Ancak asıl soru şudur: Onlar mı aradıkları şeyi önce bulacak, yoksa aradıkları şey mi onları önce bulacak?

Galeri

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Yorumlar

  • güzel filmdi tebrikler..

  • Oldukça kötü bir film. Sadece zaman kaybı...

  • izlediğim en kötü filmlerden biriydi

  • gerçektende başarısız bir film :)

  • zaman kaybı..............

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Oyuncular ve ekip

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