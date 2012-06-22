Ruhlar Oteli

Hayaletli olduğuna dair nam salmış ve yüz senedir hizmet vermekte olan Yankee Pedlar Inn Oteli kapanmak üzeredir.



Otelin son günlerinde iki genç çalışanı Claire ve Luke, otelin sırlarını açığa çıkarmak için doğaüstü olaylara dair kanıt aramaya başlarlar. Ancak asıl soru şudur: Onlar mı aradıkları şeyi önce bulacak, yoksa aradıkları şey mi onları önce bulacak?