Türkiye’nin en tanınmış iş adamlarından birine oynanan bir oyun, şantaj ve altındaki inanılmaz sebepler… Züppe ve zengin, sınır tanımayan bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşüyor. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim ne kazanıyor, kim ne kaybediyor hepsi bu şaşırtıcı senaryoda gizli. Hakkını aramanın ve intikamın çarpıcı hikayesi Rus’un Oyunu.