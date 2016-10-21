Mimari sanatının genç bir kadının gözünden anlatıldığı filmde, gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan; bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimar Sine'nin hikâyesi ele alınıyor. Ne var ki Mimar Sine, hayallerini gerçekleştirmek üzere uğraşırken kendini sürükleyici bir suç hikayesi içinde buluyor.