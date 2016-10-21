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Rüya
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Ekim 2016
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- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Mimari sanatının genç bir kadının gözünden anlatıldığı filmde, gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan; bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimar Sine'nin hikâyesi ele alınıyor. Ne var ki Mimar Sine, hayallerini gerçekleştirmek üzere uğraşırken kendini sürükleyici bir suç hikayesi içinde buluyor.
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Yorumlar
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Fipm gösterime girmiş ama nerde girmiş ben Gaziantep de yim neden burada yok ve neden üç büyük il dışında izlenemiyor.
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