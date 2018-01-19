Çocuk bezleri üreten bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ece'nin sevgilisi Alper'le 2 yıllık mutlu bir ilişkisi vardır. İlişkilerini evliliğe taşımanın önündeki tek engel Alper'in çocuk isteğine karşı çıkan Ece'yken bir anda hayatlarına dahil olacak bir kapkaç çetesi elemanı olan 10 yaşındaki Rüzgar hayatlarındaki her şeyin değişmesine sebep olacaktır. Rüzgar; sevgi, hayat ve aile çemberinde yolculuk vadeden, dramatik anlarla yaşamın derin sularına götüren bir film.