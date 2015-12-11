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Rüzgarın Hatıraları
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Çekimleri İstanbul, Artvin ve Batum’da gerçekleştirilen film; çevirmen ve ressam Aram’ın, İkinci Dünya Savaşı döneminde, siyasi nedenlerle hayatını kurtarmak için İstanbul’dan kaçışını konu alıyor. Karadeniz’de Sovyet-Gürcistan sınırındaki bir orman köyünde sıkışıp kalan Aram için bu kaçış, çocukluğuna dair kayıp bir zamanın izlerini aramaya dönüşüyor. Dönemin siyasi ve kültürel atmosferi içinde; aşk, zaman, ölüm, sürgünlük, yurt, sınırlar, özgürlük ve yüzleşme temaları, belleğin geri dönüşü olmayan karanlık koridorlarına açılan kapılar olarak beliriyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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gidilmeli izlemeye değer güzel bir film
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Çok kötü bir film .boşa gitmeyin
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