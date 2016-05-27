Rüzgarın Oğlu

Buhran dönemi Amerika'sında hem öğrenci hem de sporcu olan Jesse, aile beklentilerinin, okuduğu Ohio State Üniversitesi'ndeki ırksal gerilimlerin ve kendine has yüksek rekabet standartlarının ağırlığını taşımaktadır. Ohio State Üniversitesi'nde Jesse, Larry Snyder'da (Jason Sudeikis) hevesli bir koç ve gözü pek bir dost bulur.

Snyder, genç adamın sınırlarını zorlamaktan hiç korkmaz. Kendisinden küçük bir kızı olan Ruth Solomon'ın sevgisi ve desteğiyle, Jesse'nin üniversiteler arası yarışmalarda kazandığı başarılar, 1936 Olimpiyatları'na katılacak bir takım kurulduğu takdirde, onu ABD Olimpiyat takımına taşıyacaktır. Amerikan Olimpiyat Komitesi, Hitler'i boykot etmektedir. Komite Başkanı Jeremiah Mahoney (Oscar ödüllü William Hurt) ve milyoner sanayici Avery Brundage (Oscar Ödüllü Jeremy Irons) bu konuyu tartışmaktadır. Brundage komiteye karşı baskın gelince ve ABD'nin katılımı onaylanınca, Jesse, sporcu arkadaşlarıyla Berlin'e geldikten sonra kendini yeni bir ırksal ve siyasi bir mayın tarlasında bulur.