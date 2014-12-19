Rüzgarla Bir

Hemşire Leyla ve Levent yedi yıllık evlidirler. Leyla hem kocası tarafından aldatılmakta hem de şiddet görmektedir. Bir yandan da kilolarından rahatsız olan Leyla sürekli rejim ve spor yaparak yaşadıklarını görmezden gelmeye çalışmaktadır. Bu esnada cezaevlerine operasyon düzenlenmiş, siyasi tutuklular hücre tipi cezaevlerine karşı açlık grevlerine başlamıştır. Leyla’nın çalıştığı hastaneye bu eylemcilerden biri getirilir. Bu genç adamın adı Kerem’dir. Kerem tedaviyi kabul etmez. Leyla ve Kerem zaman ilerledikçe birbirlerinin yaşamlarını ve seçimlerini sorgularlar. Biri inandığı bir siyasi görüş için hayatını ortaya koyarken diğeri çocuğu ve eşi için kendi yaşamından feragat etmektedir.