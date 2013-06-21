Filmler için ses kayıtları yapan Murat, Gökçeada´da (İmroz) duyduğu çeşitli sesleri kaydeder ve fotoğraflar çeker. Adayla ilgili bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir. Bu çalışmaları sırasında adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani ile tanışır. Aralarında bir dostluk gelişir. Madam´ın kendi sesinden hayatını, anılarını kaydetmeye başlar.