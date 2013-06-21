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Rüzgarlar

Winds

3 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Rüzgarlar
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmler için ses kayıtları yapan Murat, Gökçeada´da (İmroz) duyduğu çeşitli sesleri kaydeder ve fotoğraflar çeker. Adayla ilgili bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir. Bu çalışmaları sırasında adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani ile tanışır. Aralarında bir dostluk gelişir. Madam´ın kendi sesinden hayatını, anılarını kaydetmeye başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu tarz filmlerden hoşlananlarının kaçırmaması gerekir. yönetmen de oyuncular da çok başarılı

  • Yönetmenin ilk filmi İki Çizgi'yi izlemiş ve başarılı bulmuştum. Bu filmde de aynı başarıyı göstereceğini düşünüyorum.

  • İstanbul Film Festivali'nde izledim ve hayran kaldım!

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Oyuncular ve ekip

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