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Rüzgarlar
Winds
3 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
Filmler için ses kayıtları yapan Murat, Gökçeada´da (İmroz) duyduğu çeşitli sesleri kaydeder ve fotoğraflar çeker. Adayla ilgili bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir. Bu çalışmaları sırasında adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani ile tanışır. Aralarında bir dostluk gelişir. Madam´ın kendi sesinden hayatını, anılarını kaydetmeye başlar.
Galeri
Yorumlar
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bu tarz filmlerden hoşlananlarının kaçırmaması gerekir. yönetmen de oyuncular da çok başarılı
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Yönetmenin ilk filmi İki Çizgi'yi izlemiş ve başarılı bulmuştum. Bu filmde de aynı başarıyı göstereceğini düşünüyorum.
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İstanbul Film Festivali'nde izledim ve hayran kaldım!
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