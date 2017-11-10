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Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Türk edebiyatının önemli ismi olan Sabahattin Ali'nin yaşam hikâyesini ve Türkiye'nin çalkantılı dönemlerini anlatan belgesel film, Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'de çekildi. Çekim ve araştırmaları iki yıl sürdü. Belgeselde Sabahattin Ali'nin aşkları, düşünceleri, edebiyatçı yönü araştırıldı ve anlatıldı. Yakın arkadaşlarının yazarın öldürülmesine giden süreci de anlatığı belgeselde faili meçhul cinayetlere de yer veriliyor.

Galeri

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Yorumlar

  • dvdsini alıp izleyeceğim ben :)

  • ben bu filmden pek birşey beklemiyorum. :)

  • sinemada izlemeye gerek var mı ?

  • kesinlikle gidicem

  • bende böyle bir filim bekliyodum

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Oyuncular ve ekip

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