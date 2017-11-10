Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali

Türk edebiyatının önemli ismi olan Sabahattin Ali'nin yaşam hikâyesini ve Türkiye'nin çalkantılı dönemlerini anlatan belgesel film, Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'de çekildi. Çekim ve araştırmaları iki yıl sürdü. Belgeselde Sabahattin Ali'nin aşkları, düşünceleri, edebiyatçı yönü araştırıldı ve anlatıldı. Yakın arkadaşlarının yazarın öldürülmesine giden süreci de anlatığı belgeselde faili meçhul cinayetlere de yer veriliyor.