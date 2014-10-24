Sabit Kanca 2
- IMDB Puanı : 3.8 / 10
- Filmin Puanı : 4.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sabit Kanca’nın ev sahibi Rıfat Amca, televizyonda gördüğü Rencide Posuk ile evlenmek ister. Ancak ilk buluşmalarında Rencide, Rıfat Amca’yı beğenmez. Aralarını yapmak da Kanca’ya kalır, üstelik birikmiş kira borçlarından ötürü buna mecburdur. Kanca bunun için çabalarken bir de başına Rencide’nin kızı Zeliş’in eski sevgilisi Turabi çıkar. Turabi saplantılı aşkı Zeliş ile evlenmek için Rencide’yi kaçırınca olaylar sarpa sarar. Çözmek de tabii ki Sabit Kanca’nın görevidir.
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Yorumlar
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Berbatt bi film
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10 üzerinden 2
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Zaten birincisi facia idi ikincisinden ne olur ki
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Çok kötü .belden aşağı ucuz espriler rezalet sakın gitmeyin
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Sadece fragmanını seyrettim. Gerçekten bunu komik bulanlar var mı? Komedi filmi yapmak dünyanın en zor işi, bunun içinde yapılacak işte biraz zeka parıltısı olması lazım. Türkiye\'de film sektörünü elinde tutanlar kim? Yatırım yapmadan günü kurtarmaya yönelik işleri mi tercih ediyorlar. Sadece "how I met your mother" dizisinin bir bölümünü seyretsinler ne demek istediğimi anlayacaklardır