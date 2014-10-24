Sabit Kanca 2

Sabit Kanca’nın ev sahibi Rıfat Amca, televizyonda gördüğü Rencide Posuk ile evlenmek ister. Ancak ilk buluşmalarında Rencide, Rıfat Amca’yı beğenmez. Aralarını yapmak da Kanca’ya kalır, üstelik birikmiş kira borçlarından ötürü buna mecburdur. Kanca bunun için çabalarken bir de başına Rencide’nin kızı Zeliş’in eski sevgilisi Turabi çıkar. Turabi saplantılı aşkı Zeliş ile evlenmek için Rencide’yi kaçırınca olaylar sarpa sarar. Çözmek de tabii ki Sabit Kanca’nın görevidir.