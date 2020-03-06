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Sabit Kanca: Son Soru
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Filmin Konusu
İsmail Baki Tuncer'in hayat verdiği karakteri odağına alan üçüncü film Sabit Kanca: Son Soru, oldukça başarılı olduğu yarışma hayatını geride bırakan Sabit Kanca'nın, bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Zeki’nin iyileşebilmesi için soruların karşısına son kez çıkmasını konu ediniyor.
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