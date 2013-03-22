Sabit Kanca
- IMDB Puanı : 3.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Bir özel televizyon kanalı için yarattığı bilgi programı yarışmacısı "Sabit Kanca" karakteri ile kısa süre içerisinde fenomenleşen İsmail Baki'nin baş rolde olduğu filmin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Alper Mestçi üstleniyor. Her soruya verdiği hazır cevaplarla ünlenen Sabit Kanca öykü içerisinde oradan oraya sürüklediği maceraları yine keskin zekası ve bitmeyen espri yeteneği ile çözüme ulaştırıyor. Filmin konuk oyuncuları arasında Halil Sezai, Sinan Çalışkanoğlu, Hayri Hiçler, Burak Topaloğlu ve Feyyaz Yiğit Çakmak gibi isimler yer alıyor.
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Yorumlar
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sinemadan soğudum. bunu film diye çeken yönetmen ilk okul öğrencisi mi?
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böyle igrenc film olamaz arkadaslar boşuna zaman ve paranizi harcamayın
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ne hevesle gittim beee. bi kere güldüysem namerdim
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sabit kancadan bekledigimiz performans bu degil di
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GİTMEYİN SAKIN PARAYA VE ZAMANA YAZIK...