Bir özel televizyon kanalı için yarattığı bilgi programı yarışmacısı "Sabit Kanca" karakteri ile kısa süre içerisinde fenomenleşen İsmail Baki'nin baş rolde olduğu filmin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Alper Mestçi üstleniyor. Her soruya verdiği hazır cevaplarla ünlenen Sabit Kanca öykü içerisinde oradan oraya sürüklediği maceraları yine keskin zekası ve bitmeyen espri yeteneği ile çözüme ulaştırıyor. Filmin konuk oyuncuları arasında Halil Sezai, Sinan Çalışkanoğlu, Hayri Hiçler, Burak Topaloğlu ve Feyyaz Yiğit Çakmak gibi isimler yer alıyor.