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Saboot
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Trilok Kapoor , Amar , Mohan Choti , Roopesh Kumar , Raj Mehra , Mohan Sherry , Mridula Rani , Maruti Rao , Albela , Gauri Verma devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Abbasi Bros., The Bharat Pictures
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