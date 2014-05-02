John, kimliği gizli Narkotik özel ajanlarından oluşan seçkin bir timin lideridir. Tim, uyuşturucuya karşı verilen savaşta büyük avların peşindedir. Özel tim, bir kartelin hücre evine baskın düzenler, ama bu baskın aslında, bizzat Narkotik Büro çalışanları tarafından hazırlanmış çok ince bir soygun operasyonudur. Çaldıkları 10 milyon doları saklayan sahtekar ajanlar sırlarının güvende olduğunu düşünürken, birisi ekipteki herkesi teker teker öldürmeye başlar. Ceset sayısı giderek artarken, timdekiler de dahil olmak üzere herkes şüpheli durumuna düşer.