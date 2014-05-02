Sabotaj
Sabotage
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
John, kimliği gizli Narkotik özel ajanlarından oluşan seçkin bir timin lideridir. Tim, uyuşturucuya karşı verilen savaşta büyük avların peşindedir. Özel tim, bir kartelin hücre evine baskın düzenler, ama bu baskın aslında, bizzat Narkotik Büro çalışanları tarafından hazırlanmış çok ince bir soygun operasyonudur. Çaldıkları 10 milyon doları saklayan sahtekar ajanlar sırlarının güvende olduğunu düşünürken, birisi ekipteki herkesi teker teker öldürmeye başlar. Ceset sayısı giderek artarken, timdekiler de dahil olmak üzere herkes şüpheli durumuna düşer.
Galeri
Yorumlar
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Sinemada izlenecek bir film değil.
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güzel ve seyirciyi şaşırtan sahneleri olan bi film.iyi vakit geçireceksiniz kaçırmayın
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en son kaçış planı filminde Sylvester Stallone ile birlikte izledim. aksiyon sevmem ama o film çok iyiydi. iki dev aksiyon yıldızını birarada görmek harikaydı ve çok komik bir sahne de vardı arnold'un. izlemeyenler için söylemim. bu film de eminim güzel olucak. muhteşem bi yapım beklemiyorum sırf oyuncular için izlenir
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arnoldun sayısız filmlerinin bi başka versiyonu. ama yinede izlenir bee:)