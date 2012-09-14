Sadakatsizler erkek sadakatsizliği anlatan, kısa filmlerden oluşan bir komedi. Kadın - erkek ilişkilerine erkek yönünden bakan, erkeğin aldatma nedenlerini araştırıp bu nedenlere esprili yaklaşan bir senaryoya sahip bir film. Filmin erkek karakterleri hatalarla boğuşurlarken, birçok saf dürüstlük sahneleri de filmde yer alıyor.