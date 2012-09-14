Sadakatsizler
Les infidèles
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :14 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Sadakatsizler erkek sadakatsizliği anlatan, kısa filmlerden oluşan bir komedi. Kadın - erkek ilişkilerine erkek yönünden bakan, erkeğin aldatma nedenlerini araştırıp bu nedenlere esprili yaklaşan bir senaryoya sahip bir film. Filmin erkek karakterleri hatalarla boğuşurlarken, birçok saf dürüstlük sahneleri de filmde yer alıyor.
Galeri
Yorumlar
-
eğlence olsun diye gittim bir ara drama bile bağlandı iğrençti ne gurgu gurguydu ne hikaye hikayeydi..kamra açıları bile komedi ötesiydi..
-
Neden erotik film yapıpta sonradan romantik veya komedi diyerek dünyaya izletmeye çalışırlar. Hiç aile ile izlenecek bir film değil , zaten fransızların müziğide filmleride işkence gibi geliyor. Iyyy
-
Filmi bilmem ama "Howlin For You" soundtrack olarak kullanılmasın artık. Bıktık artık her filmde aynı müzik.
-
Herşeye tamam bu filim için herşeyi diyebiliriz ama ilk önce cesaretleri için kutlamak lazım adamları böyle sansasyon yaratan işlere girmek herkesin harcı deıl =)
-
işin suyunun çıkarıldığı bir fransız filmi daha diyebilirim kendi adıma zaten fransızca filmler bir eziyetken böyle bir film izlemekle ne iy ibir hata yaptım