Sadece Aşıklar Hayatta Kalır
Only Lovers Left Alive
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Korku, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Kıbrıs
- Gösterim Tarihi :14 Şubat 2014
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- Oyuncular :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Çok bilinmeyen, genelde yeraltı camiasının tanıdığı bir müzisyen olan Adam, yaşadığı toplumun ve insanlığın aldığı halden dolayı depresif ve çok mutsuz haldedir. Onu hayata bağlayan Eve adındaki sevgilisi ile olan aşkları ise yüzyıllardır sürmektedir; zira Adam ve Eve aşkları hiç tükenmeyen iki vampirdir. Fakat bu ölümsüz ve uzun soluklu aşk Eve’in küçük kız kardeşi Ava tarafından sekteye uğrayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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İzmir\'de bu filmin olmaması büyük kayıp. mecburen nete düşmesini beklicem...
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ben aşk filmi diye buna derim!
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tilda swinton'ı vampir olarak izlemek harika olacak
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sinemalar gerçekten önemli aşk filmlerine ev sahipliği yapıyor. 'aşk'tan sonra bu haftanın en önemli filmlerinden biri de bu film. iki dev oyuncuyu bir araya görmenin yanı sıra muhteşem bir senaryo. izleyenler pişman olmayacaktır