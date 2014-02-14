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Sadece Aşıklar Hayatta Kalır

Only Lovers Left Alive

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sadece Aşıklar Hayatta Kalır
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çok bilinmeyen, genelde yeraltı camiasının tanıdığı bir müzisyen olan Adam, yaşadığı toplumun ve insanlığın aldığı halden dolayı depresif ve çok mutsuz haldedir. Onu hayata bağlayan Eve adındaki sevgilisi ile olan aşkları ise yüzyıllardır sürmektedir; zira Adam ve Eve aşkları hiç tükenmeyen iki vampirdir. Fakat bu ölümsüz ve uzun soluklu aşk Eve’in küçük kız kardeşi Ava tarafından sekteye uğrayacaktır.

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Yorumlar

  • İzmir\'de bu filmin olmaması büyük kayıp. mecburen nete düşmesini beklicem...

  • ben aşk filmi diye buna derim!

  • tilda swinton'ı vampir olarak izlemek harika olacak

  • sinemalar gerçekten önemli aşk filmlerine ev sahipliği yapıyor. 'aşk'tan sonra bu haftanın en önemli filmlerinden biri de bu film. iki dev oyuncuyu bir araya görmenin yanı sıra muhteşem bir senaryo. izleyenler pişman olmayacaktır

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Oyuncular ve ekip

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