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Sadece Sen

2 kişi izlemiş. | 44 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sadece Sen
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (23 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Görme engelli Hazal ile eski bir boksör olan Ali’nin yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Ali’nin gösterdiği sevgi, karanlığa mahkum olmasına rağmen hayat dolu olan genç kız Hazal için bir umut olur. Kader onları aşk ile birleştirir ancak Ali’nin karanlık geçmişi ikisinin de bilmediği bir gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Ali, Hazal için hayatını tehlikeye sokacak bir oyunun içine girer. Aşkı uğruna girdiği bu mücadele yine onların kaderini belirleyecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • filimi begenmiyenler.keloglan cizgi filmine baksinlar aha o kadar yani )))

  • kore yapımını izlemediğim için belkide hoşuma gitti film bilmiyorum ama gayet başarılı geldi izlenebilir...

  • Bir kitap Türkçeye çevrilir, Sevilen bir yabancı şarkının müziğine Türkçe söz yazılabilir ama Film aynı değildir bana göre bu hikayeyi insanlar pekala altyazılı ya da Türkçe dublajlı olarak izleyebilirler. Esinlenmek başka Türkçeye çevirmek başka şeydir. Bu bizim yapımcılarında her alanda olduğu gibi kolaya kaçtığını gösteriyor. Sonra da gişede başarılı olunca övünecekler ne süper iş yaptık diye. Korsan CD alan birini gördüler mi yaygarayı koparırlar, Sizce korsan CD alan adamla , Yabancı filmi koplayan yapımcının birbirinden farkı var mı ?? Bence yok.

  • İZLENİR TAVSİYE EDERİM

  • Filmi beğenmeyenlere tek bir lafım var. o olumsuz fikirlerinizi kendinize saklayın. Kımse sizi zorla şu fılmı ızleyeceksın dıye o fılmı izlettırmıyor. İZLEMEYIN! ;)

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Oyuncular ve ekip

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