Sinema>Film Arşiv > Sadık Bir Adam - L'homme fidèle (A Faithful Man)
Sadık Bir Adam
L'homme fidèle (A Faithful Man)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Abel, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne ile, Marianne'in sevgilisi Paul'ün cenazesinde karşılaşır. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak gören ve Marianne ile yeniden birlikte olmak isteyen Abel, Marianne'in oğlu Joseph ve Paul'ün kız kardeşi Eve'in engeline takılır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.