Sadık Bir Adam

Abel, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne ile, Marianne'in sevgilisi Paul'ün cenazesinde karşılaşır. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak gören ve Marianne ile yeniden birlikte olmak isteyen Abel, Marianne'in oğlu Joseph ve Paul'ün kız kardeşi Eve'in engeline takılır.