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Safari Macerası 3D

African Safari

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Safari Macerası 3D
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, seyirciyi üçüncü boyutta gerçek zamanlı bir maceraya davet ediyor. Namibya’nın Pasifik kıyılarından Kilimanjaro Dağları’nın zirvesine uzanan bir yolculuk. Ateşle çalışan balonla, rehberlerimiz Kevin ve Mara ile buluşacağımız Namibya’ya gidecek ve oradan aslanların, su aygılarının, gergedanların ve leoparların dünyasına gireceğiz. Sırasıyla leoparların anavatanı Waterberg’i ve herhangi bir denize akmayan Okavango nehrini ziyaret edeceğiz, Chobe Ulusal Parkı’na gidip fillerle sohbet edeceğiz.

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