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Safari Macerası 3D
African Safari
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :12 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Film, seyirciyi üçüncü boyutta gerçek zamanlı bir maceraya davet ediyor. Namibya’nın Pasifik kıyılarından Kilimanjaro Dağları’nın zirvesine uzanan bir yolculuk. Ateşle çalışan balonla, rehberlerimiz Kevin ve Mara ile buluşacağımız Namibya’ya gidecek ve oradan aslanların, su aygılarının, gergedanların ve leoparların dünyasına gireceğiz. Sırasıyla leoparların anavatanı Waterberg’i ve herhangi bir denize akmayan Okavango nehrini ziyaret edeceğiz, Chobe Ulusal Parkı’na gidip fillerle sohbet edeceğiz.
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