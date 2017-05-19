Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken! - Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Paylaş

Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!

Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

"Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul" filminde, Meemaw'un 90. doğum gününe katılmak için Heffley ailesinin çıktığı yolculuk, tabi ki Greg'in düzenlediği video oyunları sayesinde komik bir hal alır. Tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden birine dayanan bu ailenin ülke çapındaki macerası, Heffley'lerin unutamayacağı bir deneyim haline gelir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken! filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken! filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir