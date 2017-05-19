Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!

"Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul" filminde, Meemaw'un 90. doğum gününe katılmak için Heffley ailesinin çıktığı yolculuk, tabi ki Greg'in düzenlediği video oyunları sayesinde komik bir hal alır. Tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden birine dayanan bu ailenin ülke çapındaki macerası, Heffley'lerin unutamayacağı bir deneyim haline gelir.