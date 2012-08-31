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Saftirik Greg’in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık

Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Saftirik Greg’in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (15 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Okul sonunda tatil olmuştur, hava harika, bütün çocuklar dışarıda eğlenip tatilin tadını çıkarıyor ve Greg de şimdiye kadarki en iyi yaz tatilini geçirmeye can atıyordur. Fakat ailesinin tatil anlayışı çok farklıdır, babası ailece zaman geçirme, baba-oğul eğlencesi yapma plânlarıyla gelince Greg’in hayalleri suya düşer.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Ben izlemek istiyorum...! Babamla çarşamba günü gidebiliriz.:=)!!?

  • Abi ben her şeyden çok bu filmin/kitabın ismini nasıl tercüme ettiklerini merak ediyorum

  • köpeğin şişman olması gerekliydi fillimdeki maşallak çok zayıf :D :D

  • bu film kitaptan yapıldı

  • he he :D gzl merakla bekliyorum...

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Oyuncular ve ekip

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