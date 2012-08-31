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Saftirik Greg’in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık
Diary of a Wimpy Kid: Dog Days
1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aile
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Kanada
- Gösterim Tarihi :31 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Okul sonunda tatil olmuştur, hava harika, bütün çocuklar dışarıda eğlenip tatilin tadını çıkarıyor ve Greg de şimdiye kadarki en iyi yaz tatilini geçirmeye can atıyordur. Fakat ailesinin tatil anlayışı çok farklıdır, babası ailece zaman geçirme, baba-oğul eğlencesi yapma plânlarıyla gelince Greg’in hayalleri suya düşer.
Galeri
Yorumlar
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Ben izlemek istiyorum...! Babamla çarşamba günü gidebiliriz.:=)!!?
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Abi ben her şeyden çok bu filmin/kitabın ismini nasıl tercüme ettiklerini merak ediyorum
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köpeğin şişman olması gerekliydi fillimdeki maşallak çok zayıf :D :D
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bu film kitaptan yapıldı
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he he :D gzl merakla bekliyorum...
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