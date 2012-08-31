Saftirik Greg’in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık

Okul sonunda tatil olmuştur, hava harika, bütün çocuklar dışarıda eğlenip tatilin tadını çıkarıyor ve Greg de şimdiye kadarki en iyi yaz tatilini geçirmeye can atıyordur. Fakat ailesinin tatil anlayışı çok farklıdır, babası ailece zaman geçirme, baba-oğul eğlencesi yapma plânlarıyla gelince Greg’in hayalleri suya düşer.