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Saftirikler

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Fragmanlar


Saftirikler
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Adana'da aynı mahallede yaşayan dört kafadar arkadaş, kısa yoldan para kazanmak için yaptıkları türlü türlü mücadeleler neticesinde başarıya ulaşamamışlardır. Bu istekleri ne kadar kendileri için olsa da, bir taraftan da mahallelerinde yaşayan Murat'ın MS hastalığının tedavisi için mücadele vermektedirler. Son çare olarak ellerine tesadüf eseri geçen haritadaki hazineyi bulmaya çalışırken, başlarından trajikomik hikâyeler geçer.

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Yorumlar

  • extra uyduruk film. zamanınıza ve paranıza yazık.

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Oyuncular ve ekip

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