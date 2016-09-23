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Saftirikler
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :83 dk.
Filmin Konusu
Adana'da aynı mahallede yaşayan dört kafadar arkadaş, kısa yoldan para kazanmak için yaptıkları türlü türlü mücadeleler neticesinde başarıya ulaşamamışlardır. Bu istekleri ne kadar kendileri için olsa da, bir taraftan da mahallelerinde yaşayan Murat'ın MS hastalığının tedavisi için mücadele vermektedirler. Son çare olarak ellerine tesadüf eseri geçen haritadaki hazineyi bulmaya çalışırken, başlarından trajikomik hikâyeler geçer.
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Yorumlar
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extra uyduruk film. zamanınıza ve paranıza yazık.
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