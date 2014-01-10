Sağ Salim 2: Sil Baştan

Salim’in kimsesiz bir cenazeyi memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macera, yol arkadaşı Nihal’in annesinin intikam için rehin alınmasıyla yeniden başlıyor. Her yerde 11 kötü adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da serüven yeniden başlar.