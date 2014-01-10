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Sağ Salim 2: Sil Baştan

5 kişi izlemiş. | 291 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sağ Salim 2: Sil Baştan
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (68 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Salim’in kimsesiz bir cenazeyi memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macera, yol arkadaşı Nihal’in annesinin intikam için rehin alınmasıyla yeniden başlıyor. Her yerde 11 kötü adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da serüven yeniden başlar.

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Yorumlar

  • süper

  • bilet fiyatı nekadar

  • sinema fiyatları pazartesi,salı,çarşamba,perşembe günleri 8 tl cuma,cumartesi,pazar günleri ise öğrencilere 10 tamlara 12 tl

  • bilet fiyatlarını öğrenebilirmiyim.

  • yha bn bunun 1. izledim o çok gzldi yalnız biraz küfürlü..

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Oyuncular ve ekip

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