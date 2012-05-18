Sağ Salim
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Dağıtıcı :Pinema
Filmin Konusu
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...
Galeri
Yorumlar
-
TEK KELİMEYLEEE harikkaaaaa gülmekteeenn yıkıldımm resmen :))))
-
Hoş bir film.İzlerken eğlendim ve sıkılmadım.Hatta film bittikten sonra da devamı çekilir düşüncesi oluştu bende.İzlenmesini tavsiye ederim.
-
guzel flm
-
Film Cok guzeldi izlenmesi gereken bır fıilm herkeze tavsiye ediyorum
-
Bence çok komik bi filmdi izlenmeye değer çenem ağrıdı gülmekten :)