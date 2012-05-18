Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Sağ Salim
Paylaş

Sağ Salim

2 kişi izlemiş. | 76 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sağ Salim
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (28 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • TEK KELİMEYLEEE harikkaaaaa gülmekteeenn yıkıldımm resmen :))))

  • Hoş bir film.İzlerken eğlendim ve sıkılmadım.Hatta film bittikten sonra da devamı çekilir düşüncesi oluştu bende.İzlenmesini tavsiye ederim.

  • guzel flm

  • Film Cok guzeldi izlenmesi gereken bır fıilm herkeze tavsiye ediyorum

  • Bence çok komik bi filmdi izlenmeye değer çenem ağrıdı gülmekten :)

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Sağ Salim filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Sağ Salim filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir