Sagu Ve Pagu

Bir zamanlar , herkesin mutlu bir şekilde yaşadığı, yeşilliklerle dolu bir diyar kuraklık çekmeye başlar. Orada yaşayan canlılar açlık çekip, susuzluktan ölmeye başlar. Tüm canlılar Kalep’in önderliğinde bu durumu düzeltmek için onlara yardımcı olacak bir define arayışına koyulur.