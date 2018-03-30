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Sagu Ve Pagu

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Sagu Ve Pagu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :30 Mart 2018
  • Yönetmen :
  • Dağıtıcı :Derin Film

 

Filmin Konusu

Bir zamanlar , herkesin mutlu bir şekilde yaşadığı, yeşilliklerle dolu bir diyar kuraklık çekmeye başlar. Orada yaşayan canlılar açlık çekip, susuzluktan ölmeye başlar. Tüm canlılar Kalep’in önderliğinde bu durumu düzeltmek için onlara yardımcı olacak bir define arayışına koyulur.

Galeri

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