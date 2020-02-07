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Şahane Hayaller
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ömer karakterinin şair olma ideali yüzünden ailesi, sevgilisi ve kendisiyle yaşadığı çatışmalar esprili bir dille beyazperde seyircisiyle buluşacak.
Galeri
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