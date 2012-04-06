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Şahane Misafir

Magnifica presenza

1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şahane Misafir
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sicilyalı Pietro'nun tek hayali ünlü bir aktör olmaktır. 28 yaşındaki Pietro oyunculuğu kafasına o kadar çok takmıştır ki amacına ulaşmak için bin türlü çılgın yolu denemekte sakınca görmez.

İtalya'da yaşamını sürdüren Ferzan Özpetek'in dokuzuncu sinema filmi olan yapımın başrolünde Pietro'yu Elio Germano canlandırırken oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz da var. Oyuncu aynı zamanda Fida Film ile CMYLMZ Fikirsanat ortaklığı ile filmin ortak yapımcıları arasında da yer alıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • fragmanı ızledım ama sacma geldı bıraz

  • bu sefer sankı pek ilgi görmeyecek gibi gelıyor ama insaallah dedıgım gıbı olmaz,herkese iyi seyırler.

  • sezan aksunun son şarkısı diye bu film denk geldi.cem yılmaz olduğu için merak edip inceledim.konusu ve fragmanı çekici gelmedi açıkçası ama yinede Cemin hatırına evde izleyeceğim.

  • BeKlİyOrUz =)

  • merakla bekliyorum vizyona girmesini :)

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Oyuncular ve ekip

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