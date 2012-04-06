Şahane Misafir

Sicilyalı Pietro'nun tek hayali ünlü bir aktör olmaktır. 28 yaşındaki Pietro oyunculuğu kafasına o kadar çok takmıştır ki amacına ulaşmak için bin türlü çılgın yolu denemekte sakınca görmez.

İtalya'da yaşamını sürdüren Ferzan Özpetek'in dokuzuncu sinema filmi olan yapımın başrolünde Pietro'yu Elio Germano canlandırırken oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz da var. Oyuncu aynı zamanda Fida Film ile CMYLMZ Fikirsanat ortaklığı ile filmin ortak yapımcıları arasında da yer alıyor.