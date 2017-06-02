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Sahil Güvenlik
Baywatch
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Haziran 2017
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon'ın yeni küstah cankurtaran ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor. İkili filmde koyun güvenliği tehdit eden yerel bir suç planını ortaya çıkaracaklardır.
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