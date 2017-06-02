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Sahil Güvenlik

Baywatch

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Fragmanlar


Sahil Güvenlik
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon'ın yeni küstah cankurtaran ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor. İkili filmde koyun güvenliği tehdit eden yerel bir suç planını ortaya çıkaracaklardır.

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