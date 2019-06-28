Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Sahir Deep Web
Paylaş

Sahir Deep Web

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Sahir Deep Web
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :28 Haziran 2019
  • Yönetmen :
  • Dağıtıcı :stl3

 

Filmin Konusu

Genç bir kadın olan Meltem, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılır. Hayatında yeni bir sayfa açan Meltem bu süreçte kendisini yeniden tanımaya başlar. Hayatına yeni insanlar giren genç kadın, içinde yeni bir gücün varlığını hisseder. Ancak bu güç onun büyük bir çıkmaza sürüklenmesine neden olur.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Sahir Deep Web filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Sahir Deep Web filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir