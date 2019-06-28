Sahir Deep Web

Genç bir kadın olan Meltem, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılır. Hayatında yeni bir sayfa açan Meltem bu süreçte kendisini yeniden tanımaya başlar. Hayatına yeni insanlar giren genç kadın, içinde yeni bir gücün varlığını hisseder. Ancak bu güç onun büyük bir çıkmaza sürüklenmesine neden olur.

