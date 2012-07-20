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Sahte Gelin
The Decoy Bride
1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :20 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Ünlü bir Hollywood yıldızı bir İskoç adasında evlenmeye karar verir ve peşine bir magazinciler ordusu takılır. Katie ise İskoçya’da yaşayan sıradan bir kızken, Hollywood yıldızını paparazilerden uzaklaştırma görevi bir anda ona kalır.
Galeri
Yorumlar
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pek hoşlanmadım..
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kesin diğer kıza aşık olur felan.. çok basit şeyler bana bunlarla gelmeyin.
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sıkıcıydı. genel olarak kötü bir film
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filmin konusu harika, kesinlikle vizyona girdiği gibi izliycem
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merakla beklediğim filmlerden bitanesi..
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