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Sahte Gelin

The Decoy Bride

1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sahte Gelin
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ünlü bir Hollywood yıldızı bir İskoç adasında evlenmeye karar verir ve peşine bir magazinciler ordusu takılır. Katie ise İskoçya’da yaşayan sıradan bir kızken, Hollywood yıldızını paparazilerden uzaklaştırma görevi bir anda ona kalır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • pek hoşlanmadım..

  • kesin diğer kıza aşık olur felan.. çok basit şeyler bana bunlarla gelmeyin.

  • sıkıcıydı. genel olarak kötü bir film

  • filmin konusu harika, kesinlikle vizyona girdiği gibi izliycem

  • merakla beklediğim filmlerden bitanesi..

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Oyuncular ve ekip

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