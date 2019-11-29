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Sahtekar

The Good Liar

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Sahtekar
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Filmin Konusu

Yaşamı boyunca dolandırıcılık yapmış olan yaşlıRoy Courtnay, bir akşam yemeği için zengin dulBetty McLeish ile tanışır. İnternetteki çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanışmış olan ikili, kısa sürede birbirlerine yakınlaşırlar. Betty'nin mali varlığı 3 milyon pound değerindedir ve bu Roy'un şimdiye kadarki yaptığı dolandırıcılıklar arasında en büyük parayı elde edeceği ilişki olacaktır. Betty'nin ayaklarını planlı bir şekilde yerden kesen Roy, incelikli planının arasında yavaş yavaş Betty'e değer vermeye başladığını fark eder.Oldukça büyük bir servete konmak için Betty'i kandırmakla planını iptal etmek arasında bir seçim yapması gerekmektedir. Ancak işlerBetty'nin torunu, büyük annesinin en son yoldaşına yönelik açık bir şüphecilik gösterdiğinde daha da karmaşık hale gelir. Roy'a güvenmeyen torunu yüzünden arada kalan Betty'nin de Roy'unplanlarını bozabilecek gizli bir geçmişi vardır...

Galeri

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