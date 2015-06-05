Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Saint Laurent
Paylaş

Saint Laurent

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Saint Laurent
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film, ünlü Fransız moda tasarımcısı Yves Saint Laurent’in kariyerinin en parlak dönemi olan 1967’den 1976’ya kadar geçen sürede yaşadıklarını anlatıyor. Senaryosu Thomas Bidegain ile Bertrand Bonello tarafından yazılan filmin müziklerini Bertrand Bonello, Görüntü Yönetmenliğini Josee Deshaies yaptı. Filmin yapımcıları ise Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, Remi Burah ve Christophe Lambert.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Saint Laurent filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Saint Laurent filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir