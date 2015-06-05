Film, ünlü Fransız moda tasarımcısı Yves Saint Laurent’in kariyerinin en parlak dönemi olan 1967’den 1976’ya kadar geçen sürede yaşadıklarını anlatıyor. Senaryosu Thomas Bidegain ile Bertrand Bonello tarafından yazılan filmin müziklerini Bertrand Bonello, Görüntü Yönetmenliğini Josee Deshaies yaptı. Filmin yapımcıları ise Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, Remi Burah ve Christophe Lambert.