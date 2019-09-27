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Saka Kuşu

The Goldfinch

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Saka Kuşu
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Filmin Konusu

The Goldfinch, annesinin öldürüldüğü müzeden paha biçilemez bir sanat eseri çalan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 13 yaşındaki Theodore Decker'ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore'un annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.

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