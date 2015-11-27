Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Sakin Batı - Slow West
Paylaş

Sakin Batı

Slow West

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sakin Batı
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Varlıklı bir İskoç aileden gelen 17 yaşındaki Jay (Kodi Smit-McPhee) , bir kaza sonucu İskoçya’yı terk etmek zorunda kalan sevdiği kadın Rose’un peşinden Vahşi Batı’ya yola çıkar. Suçun yasa haline geldiği Vahşi Batı’da amacını tek başına gerçekleştiremeyeceğini kısa sürede anlar ve gizemli kovboy Silas’ın (Michael Fassbender) onu hedefine ulaştırmasına razı olur. Yolculuk boyunca karşılaştığı şiddet, dalavere ve türlü türlü tehlike ona, Amerika’nın masum insanlara göre olmadığını gösterir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • cok sıkıcı

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Sakin Batı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Sakin Batı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir