Sakin Batı

Varlıklı bir İskoç aileden gelen 17 yaşındaki Jay (Kodi Smit-McPhee) , bir kaza sonucu İskoçya’yı terk etmek zorunda kalan sevdiği kadın Rose’un peşinden Vahşi Batı’ya yola çıkar. Suçun yasa haline geldiği Vahşi Batı’da amacını tek başına gerçekleştiremeyeceğini kısa sürede anlar ve gizemli kovboy Silas’ın (Michael Fassbender) onu hedefine ulaştırmasına razı olur. Yolculuk boyunca karşılaştığı şiddet, dalavere ve türlü türlü tehlike ona, Amerika’nın masum insanlara göre olmadığını gösterir.